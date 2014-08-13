Донетчина: врачи Авдеевской горбольницы спасают жизни людей в экстремальных условиях

Как сообщили УНИАН в фонде Рината Ахметова, Гуманитарный штаб при фонде обеспечил работу реанимации в Авдеевской центральной городской больнице.

В реанимационном отделении закончился кислород. Без него врачи не могли проводить операции, реанимировать тяжелобольных. В условиях военных действий, когда в больницы поступает большое количество раненых и требуется оперативное оказание помощи, это могло повлечь за собой гибель десятков людей.

По слова голавного врача Авдеевской ЦГБ Ирины Лагоды, в связи с проведением боевых действий кислород в больницу сейчас не привозят.

"Мы оказались в ужаснейшем положении. Под угрозой срыва было оказание неотложной медицинской помощи. Кислород используется для проведения оперативной хирургической деятельности и для спасения тяжелобольных в отделении реанимации. Без него человек погибнет от банального аппендицита. Мы очень благодарны руководству Авдеевского коксохимического завода. Ведь после нашего обращения кислород больница получила моментально. Надолго этих шести баллонов не хватит. Но мы работаем без опаски, потому как уверены: если помощь потребуется еще раз, АКХЗ нас в беде не оставит», - отметила медик.

Шесть баллонов заправили кислородом на Авдеевском коксохимическом заводе в рамках работы Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова. На первое время завод выделил 36 м³ кислорода. И планирует помогать столько, сколько это необходимо, пока больнице нужна будет поддержка.

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При фонде Рината Ахметова работает Гуманитарный штаб, который объединяет усилия в том числе предприятий Группы СКМ и ФК «Шахтер». Гуманитарный штаб работает в четырех основных направлениях: эвакуация из зоны военных действий детей, детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов и тяжелых больных, пожилых людей; оказание гуманитарной помощи тем, кто остался на местах и кто покинул зону АТО; адресная помощь «здесь и сейчас» несовершеннолетним детям, которые потеряли родителей в ходе боевых действий.