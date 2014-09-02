Корень гидрастиса заменяет антибиотики

Неправильное и избыточное применение столь серьезных лекарств приводит к нарушению функции пищеварительной системы, снижая при этом естественный иммунитет.

Желтокорень канадский или гидрастис – один из вариантов лечения микробных инфекций, который позволяет избежать нерационального применения антибактериальных препаратов. Желтокорень канадский обычно выращивают в США, однако это растение набирает популярность и у нас в качестве естественного и эффективного средства для уничтожения вредных бактерий, пишет nature.health-ua.org.

Это растение хорошо зарекомендовало себя в лечении инфекций кожи, при расстройствах пищеварения, язве желудка, глазных инфекциях, а также инфекциях мочевыводящих путей. Индейцы – коренное население Северной Америки – использовали корни гидрастиса для лечения самых разнообразных болезней: при простудных заболеваниях, пневмонии, расстройствах желудка, болезнях сердца, печени, ушных и глазных инфекциях.

Активное соединение желтокорня, отвечающее за его терапевтические свойства – берберин, который полностью разрушает бактерии, а также некоторых паразитов. Берберин, как считается, также способен помочь регулировать уровень глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом и помогает бороться с болезнью сердца.

Желтокорень канадский может применяться непосредственно на кожу или для мытья. Подземные стебли или корни гидрастиса сушат и используются для приготовления чая, жидких и твердых экстрактов.