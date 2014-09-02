20 раненных в зоне АТО украинских военнослужащих пройдут лечение в Германии

20 раненных в зоне АТО украинских военнослужащих пройдут лечение в госпиталях Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве в Центральном военном медицинском госпитале сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андринатив.

“В результате договоренностей президента Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель мы отправляем в Германию 20 наших раненных военнослужащих”, - сказал Андринатив.

По его словам, раненных, которые будут лечиться в Германии, отбирали совместно украинские и немецкие специалисты. В частности, сначала украинские медики предложили немецким коллегам список из 22 раненых. Со своей стороны немецкие врачи после прибытия в Украину оставили в предложенном списке 5 раненых, остальных отбирали сами, отдавая преимущество тем, кого в течение двух недель можно вернуть в строй, сказал Андринатив.

В целом, отметил он, среди отобранных раненых - 11 лежачих и 9 - с более легкими ранениями.

Андринатив отметил, что сегодня раненные украинские военнослужащие самолетом Бундесвера отбудут в Гамбург, Берлин и Кобленц.