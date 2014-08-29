Фонд Рината Ахметова эвакуировал из Донбасса уже 10000 детей

Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова на протяжении трех месяцев эвакуировал из зоны боевых действий 10 000 детей, сообщили УНИАН в Пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины". Среди них дети-сироты, дети из приютов Донецкой области, из многодетных и приемных семей, детских домов семейного типа, которых фонд Рината Ахметова поддерживал ранее в рамках программы «Сиротству – нет». Так, еще в мае фонд помог выехать из опасных городов, - на то время это были Славянск, Краматорск, а позже - Донецк, - более 40 детским домам семейного типа. Многих фонд обеспечил временным жильем и питанием, в частности, более 6000 людей были размещены на базах отдыха предприятий Группы СКМ. Часть семей с детьми принял в лагере для переселенцев в селе Волосском священник Андрей Пинчук, который возглавляет фонд «Помогаем» в Днепропетровской области. С этой организацией Фонд Рината Ахметова реализует партнерский проект по реформированию интернатной системы в области.

«Уже дали пищу и кров 729 переселенцам, которых эвакуировал Фонд Рината Ахметова. Деток в лагере – ровно половина всех переселенцев. Приезжают с только что родившимися детками – двух-, трехдневными. А одна беременная женщина ехала с четырьмя детьми, в дороге у нее отошли воды… С реанимобилем ее встречали. Спасли. Поселили. Едут часто многодетные семьи. Одна женщина везла с собой не только своих детей, но и детей соседки, да еще деток с соседней улицы, - рассказывает священник. - Сотрудники Гуманитарного Штаба при Фонде Ахметова работают очень эффективно, сколько детей, женщин, больных и немощных они спасли! Это огромный труд во благо людей».

Сложнее всего проходила эвакуация из интернатных учреждений Донецкой области. Гуманитарный штаб при Фонде Рината Ахметова эвакуировал более 500 детей-сирот. В частности, малышей из 3-х домов ребенка (Донецк, Макеевка), которые сейчас находятся на оздоровлении. Это 135 детей в возрасте от 2-х месяцев до 4-х лет. Еще более 100 детей разного возраста Фонд Рината Ахметова эвакуировал из приютов области в безопасные места на территории Украины. В течение последнего месяца Гуманитарный штаб помог выбраться из зоны боевых действий и самым незащищенным детям - это 201 ребенок-инвалид из Шахтерского детского дома-интерната. Более 40 детей в этом учреждении были прикованы к постели. Благодаря отчаянным усилиям волонтеров, медиков и водите лей, детей с инвалидностью перевезли из дома-интерната в безопасное место в Донецкой области.

Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова: «Эвакуация — это самая сложная и важная задача. К счастью, на сегодняшний день Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова в тесном сотрудничестве с соцслужбами, волонтерами, партнерскими организациям эвакуировал из зоны военного конфликта всех до единого воспитанников интернатных учреждений. Сейчас все дети-сироты находятся на мирной территории. За каждым случаем эвакуации детского дома стоял титанический труд. Приходилось договариваться со всеми участниками конфликта, иногда переговоры тянулись десять дней и очень часто заходили в тупик. Тогда мы действовали на свой страх и риск. Например, чтобы эвакуировать малышей из детского дома «Малютка» в Славянске, разработали специальную операцию под названием «Электричка». Под нашим пристальным контролем воспитательницы сделали вид, что вывели деток на прогулку. Сели в троллейбус, доехали до остановки, где их ждал наш автобус. Малышей и сотрудниц детского дома незаметно привезли на вокзал, а там посадили в электричку. Вот так, тихо и просто, вывезли детей. Другой вопрос, что это «государственные дети», и эвакуировать их можно было по решению профильных министерств – Минсоцполитики, Минздрава, Минобразования».

Также Гуманитарный штаб при Фонде Рината Ахметова эвакуировал 49 детей из Макеевского дома ребенка, перевез 80 детей из Мариупольского дома ребенка в Краматорск, 40 детей-сирот из Мариуполя – в Красный Лиман, помогли эвакуировать 15 детей с тяжелыми патологиями из 5-й больницы г. Донецка в Краматорский дом ребенка.

Всего же на 29 августа Гуманитарным штабом при фонде Рината Ахметова эвакуированы 22 840 человек. В основном, это мамы с детьми, многодетные семьи, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12