Продукты, которые вызывают головную боль

Есть много видов продуктов, которые при определенных условиях могут вызвать головные боли. Если вы принадлежите к числу тех, кто часто или по крайней мере регулярно, испытывает мигрень, посмотрите на перечень продуктов, которые могут вызывать головную боль, пишет toneto.net.

Сыры и другие продукты, содержащие тирамин: красное вино и другие алкогольные напитки, мясные продукты и т.д.

Алкоголь – приток крови к мозгу увеличивается, а употребление алкоголя может быть «спусковым крючком» для начала головной боли. Так вот — красное вино, пиво, виски и шампанское, по мнению экспертов, наиболее распространенные виновники этих раздражающих заболеваний.

Пищевые добавки могут вызывать головные боли.

Холодные продукты — некоторые люди страдают от холодной пищи, они могут вызвать головную боль. Боль, то появляется в верхней половине головы и нередко длится от нескольких секунд до нескольких минут. Исследования показывают, что более 90% людей, которые страдают от хронической мигрени,часто употребляют мороженное и другие холодные продукты.

Другие продукты, которые могут вызвать головную боль:

Арахис, арахисовое масло, орехи.

Пицца.

Чипсы.

Куриная печень.

Копченая рыба.

Домашние пончики, выпечка и хлеб.

Десерты содержащие сыр.

Сухие фрукты.

Суп с мясные добавки.

Йогурт.

Кофеина и шоколад, какао, кофе, чай.

Искусственные подсластители.

Сыры, которые содержат высокие уровни тирамина:

Чеддер.

Фета.

Горгонзола.

Моцарелла.

Пармезан.

Швейцарский сыр.

Мы перечислили ряд продуктов, которые могут вызывать головную боль.

Советуем завести дневник питания, в который вы будете записывать, что вы съели и отслеживать взаимосвязь съеденного с появлением головной боли. Через некоторое время вы сами определите, какие продукты являются причиной ваших головных болей.

Берегите своё здоровье!