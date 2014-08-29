Продукты, которые вызывают головную боль
При употреблении алкоголя приток крови к мозгу увеличивается, и алкоголь может быть «спусковым крючком» для начала головной боли
Есть много видов продуктов, которые при определенных условиях могут вызвать головные боли. Если вы принадлежите к числу тех, кто часто или по крайней мере регулярно, испытывает мигрень, посмотрите на перечень продуктов, которые могут вызывать головную боль, пишет toneto.net.
Сыры и другие продукты, содержащие тирамин: красное вино и другие алкогольные напитки, мясные продукты и т.д.
Алкоголь – приток крови к мозгу увеличивается, а употребление алкоголя может быть «спусковым крючком» для начала головной боли. Так вот — красное вино, пиво, виски и шампанское, по мнению экспертов, наиболее распространенные виновники этих раздражающих заболеваний.
Пищевые добавки могут вызывать головные боли.
Холодные продукты — некоторые люди страдают от холодной пищи, они могут вызвать головную боль. Боль, то появляется в верхней половине головы и нередко длится от нескольких секунд до нескольких минут. Исследования показывают, что более 90% людей, которые страдают от хронической мигрени,часто употребляют мороженное и другие холодные продукты.
Другие продукты, которые могут вызвать головную боль:
Арахис, арахисовое масло, орехи.
Пицца.
Чипсы.
Куриная печень.
Копченая рыба.
Домашние пончики, выпечка и хлеб.
Десерты содержащие сыр.
Сухие фрукты.
Суп с мясные добавки.
Йогурт.
Кофеина и шоколад, какао, кофе, чай.
Искусственные подсластители.
Сыры, которые содержат высокие уровни тирамина:
Чеддер.
Фета.
Горгонзола.
Моцарелла.
Пармезан.
Швейцарский сыр.
Мы перечислили ряд продуктов, которые могут вызывать головную боль.
Советуем завести дневник питания, в который вы будете записывать, что вы съели и отслеживать взаимосвязь съеденного с появлением головной боли. Через некоторое время вы сами определите, какие продукты являются причиной ваших головных болей.
Берегите своё здоровье!