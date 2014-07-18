Алкоголь может вызывать хронический ринит

По словам ученых, хроническим насморком или ринитом страдает от 10% до 40% населения. А так как в последние десятилетия такое расстройство стало активно распространяться в развивающихся странах, то специалисты предположили, что потребление алкоголя может быть одним из факторов, которые провоцируют его появление, ведь алкоголь является спусковым механизмом аутоиммунных реакций.

В ходе исследования ученые обследовали 5 тысяч 870 женщин в возрасте 20-29 лет, которые не страдали сезонным или круглогодичным аллергическим насморком. Участниц попросили описать свой образ жизни, в частности, потребление алкоголя.

Полученные данные были зафиксированы, а через семь лет специалисты снова опросили этих женщин, и оказалось, что у 831 (14%) из них появился сезонный аллергический ринит, а у 523 (9%) - круглогодичный аллергический насморк. Виной всему оказался алкоголь - чем больше спиртных напитков употребляли испытуемые, тем выше был риск появления хронического насморка.

К примеру, женщины, которые употребляли каждую неделю по банке пива, что эквивалентно 12 граммам чистого спирта, на 78% увеличивали риск хронического аллергического ринита.

"Мы также обнаружили, что если у одного или обоих родителей астма, это усиливает риск аллергического насморка, что еще больше обострялось у женщин, выпивающих более одной банки пива или стакана вина в неделю", - говорят ученые.

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