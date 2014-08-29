Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Таиланд из-за вспышки лихорадки Денге

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в ряд регионов Таиланда из-за вспышки лихорадки Денге.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Королевстве Таиланд, вызванным увеличением случаев заболевания лихорадкой Денге, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые собираются посетить Таиланд или уже находятся на территории этой страны, воздержаться от поездок в провинции Яла, Сонгкла, а также Убонратчатхани и Канчанабури, где на сегодняшний день чаще всего фиксируются проявления этой вирусной болезни», - говорится в сообщении.

Также МИД советует украинцам проявлять повышенную осторожность и консультироваться с медицинскими заведениями по поводу возможных профилактических мер по предотвращению заражения этой болезнью, а при выявлении первых признаков заболевания (озноб, головная боль, повышенная температура, ломота в теле и др.) - безотлагательно обращаться за медицинской помощью.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на круглосуточную «горячую линию» Посольства Украины в Королевстве Таиланд по номеру телефона +66917709100 или звонить по телефону на «горячую линию» МИД Украины (044) 238 16 57, подчеркивается в сообщении.