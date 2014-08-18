На Корсике истребляют комаров из-за риска лихорадки денге

Борьбу с комарами проводят санитарные службы столицы Корсики Аяччо из-за риска распространения лихорадки денге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corse Matin.

"Случай заболевания пока еще не подтвержден - необходимо дождаться результатов анализов крови. Но все меры предосторожности приняты оперативно", - приводит газета слова заместителя главы корсиканского агентства по здравоохранению Жана Убё.

По его словам, пациент, госпитализированный в среду, прибыл на Корсику после визита во Французскую Полинезию.

Накануне вечером в городе уже начали предпринимать меры по истреблению кровососущих, являющихся переносчиками заболевания.

Лихорадку денге, которой в мире ежегодно заболевают от 50 до 100 миллионов жителей тропиков и субтропиков, разносит особый вид комаров Aedes Aegypti, которые размножаются в чистой стоячей воде. Инкубационный период продолжается 5-10 дней. Лихорадка, от которой не существует ни надежных вакцин, ни лекарств, характеризуется внезапным повышением температуры, которое продолжается пять-семь дней, головной болью, сильной болью в суставах, иногда сыпью.

Корсиканская столица Аяччо традиционно привлекает в летние месяцы множество туристов. В настоящее время в городе проходят "Наполеоновские дни", посвященные 245-й годовщине со дня рождения первого императора Франции, на которые также приехало немало посетителей.