Признаки беременности - как понять без теста
Нередко месячные, пусть и несколько непривычные, продолжаются и во время первого триместра беременности
Подчас можно узнать о произошедшем зачатии еще до наступления периода беременности. Мало того, нередко месячные, пусть и несколько непривычные, продолжаются и во время первого триместра беременности, пишет tvoymalysh.com.ua. Каковы признаки беременности на ранних стадиях?
- тошнота и рвота - больше трех раз за сутки, чаще всего утром, до завтрака;
- изменение вкусовых предпочтений, отвращение (резкое к привычным продуктам, странная любовь к другим).
- изменение аппетита: обжорство или отказ от еды.
- изменение обоняния, обострение, резкое неприятие привычных запахов, неприятие табака, кофе, одеколонов, пота...
- сложность пребывания в общественном транспорте.
- повышенная раздражительность; частая смена настроения;
- общая слабость, головкружения, ощущеие, что земля уходит из-под ног,
- сонливость днем;
- учащенное безболезненное мочеиспускание;
- небольшое нагрубание молочных желез и их незначительное увеличение.