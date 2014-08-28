Признаки беременности - как понять без теста

Подчас можно узнать о произошедшем зачатии еще до наступления периода беременности. Мало того, нередко месячные, пусть и несколько непривычные, продолжаются и во время первого триместра беременности, пишет tvoymalysh.com.ua. Каковы признаки беременности на ранних стадиях?

- тошнота и рвота - больше трех раз за сутки, чаще всего утром, до завтрака;

- изменение вкусовых предпочтений, отвращение (резкое к привычным продуктам, странная любовь к другим).

- изменение аппетита: обжорство или отказ от еды.

- изменение обоняния, обострение, резкое неприятие привычных запахов, неприятие табака, кофе, одеколонов, пота...

- сложность пребывания в общественном транспорте.

- повышенная раздражительность; частая смена настроения;

- общая слабость, головкружения, ощущеие, что земля уходит из-под ног,

- сонливость днем;

- учащенное безболезненное мочеиспускание;

- небольшое нагрубание молочных желез и их незначительное увеличение.