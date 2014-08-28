7 простых способов успокоить нервы
Сдвинь с места 27 предметов. Совет китайцев прост: ты не только меняешь направление потоков энергии, но и переключаешь внимание
Ты чувствуешь себя раздраженной и никак не можешь успокоиться? Попробуй применить эти простые способы борьбы с нервозностью, пишет novosti-n.org.
1. Помассируй мягкую часть ладони под большим пальцем в течение 3-5 минут.
2. Зевай! Этот способ расслабления поможет снять напряжение лицевых мышц и обогатит клетки мозга кислородом.
3. Приготовь кофе из... калины. Напиток из сухих измельченных ягод успокаивающе действует на нервную систему.
4. Пускай мыльные пузыри. Глубокий выдох помогает нормализовать сердцебиение и снять напряжение.
5. Прикоснись к стволу дерева и задержись в этом положении на 1-2 минуты. Растениями-донорами считаются дуб, сосна, береза, клен и плодовые деревья.
6. Охладись. Подставь руки под струи холодной воды или добавь кусочки льда в напиток.
7. Сдвинь с места 27 предметов. Совет китайцев прост: ты не только меняешь направление потоков энергии, но и переключаешь внимание.