7 простых способов успокоить нервы

Ты чувствуешь себя раздраженной и никак не можешь успокоиться? Попробуй применить эти простые способы борьбы с нервозностью, пишет novosti-n.org.

1. Помассируй мягкую часть ладони под большим пальцем в течение 3-5 минут.

2. Зевай! Этот способ расслабления поможет снять напряжение лицевых мышц и обогатит клетки мозга кислородом.

3. Приготовь кофе из... калины. Напиток из сухих измельченных ягод успокаивающе действует на нервную систему.

4. Пускай мыльные пузыри. Глубокий выдох помогает нормализовать сердцебиение и снять напряжение.

5. Прикоснись к стволу дерева и задержись в этом положении на 1-2 минуты. Растениями-донорами считаются дуб, сосна, береза, клен и плодовые деревья.

6. Охладись. Подставь руки под струи холодной воды или добавь кусочки льда в напиток.

7. Сдвинь с места 27 предметов. Совет китайцев прост: ты не только меняешь направление потоков энергии, но и переключаешь внимание.