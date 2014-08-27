Минздрав заявляет, что максимально ускорил проведение централизованных закупок по всем государственным программам

Министерство здравоохранения Украины максимально ускорило проведение централизованных закупок по всем государственным программам.

Минздрав проводит все процедуры в соответствии с Законом «Об осуществлении государственных закупок» для окончательного завершения процесса централизованных закупок и финансирования 17 государственных целевых программ здравоохранения, на которые, в соответствии с Законом «О государственном бюджете Украины на 2014 год», предусмотрено 2,160 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По состоянию на 26 августа уже закуплены лекарства и изделия медицинского назначения на сумму 102,3 млн грн, из них акцептированы предложения участников торгов на сумму 46,8 млн грн, продолжаются основные закупки на сумму 1 млрд 820 млн грн, проводятся подготовительные процедуры по началу закупки на сумму 237,7 млн грн в ближайшие дни.

Ежегодно Минздрав проводит около 200 процедур закупок в среднем по 40 направлениям использования бюджетных средств.

В этом году "были значительные трудности в проведении централизованных закупок, которые заключались в превышении цены лекарственных средств и изделий медицинского назначения в среднем на 55-60% почти по всем программам в связи с колебанием курса национальной валюты, введением НДС на медицинские изделия", - говорится в сообщении.

"В связи с неотложной необходимостью было принято решение, что закупка медикаментов и медицинских изделий по всем программам проводится по сокращенной процедуре. Заседания постоянных рабочих групп и формирование информации о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупок по соответствующим программам происходят в течение одного дня. Стоит отметить, что на данный момент по процедурам закупок переобъявлено 90% государственных целевых программ по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Для ускорения проведения централизованных закупок и обсуждения вопроса индексации ожидаемых цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Минздраве было проведено межотраслевое совещание при участии представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, Кабинет министров принял 6 августа постановление № 325 «О внесении изменений в Порядок использования бюджетных средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по здравоохранению», что позволяет оперативно осуществлять процедуры государственных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения потребностей всех регионов.

Сегодня пациенты и общественные активисты пикетировали Кабмин с требованием уволить председателя тендерного комитета Минздрава Руслана Салютина. Именно он, по мнению общественности, ответственен за провал всех тендеров в Украине.

«Пациенты, которые лечатся по государственным программам, остались без лекарств. По некоторым программам (гемофилия) лекарств уже нет, по некоторым – они окончатся осенью. Тендеры на закупку лекарств в 2014 году сорваны. Требуем персональной ответственности и увольнения чиновников, которые провалили тендеры в этом году. Если премьер-министр не уволит председателя тендерного комитета Минздрава и срочно не назначит нового человека, который сможет быстро провести тендеры, то он будет нести личную ответственность за тысячи смертей уже в этом году. Салютин должен быть привлечен к уголовной ответственности как преступник и массовый убийца, а правительство должно срочно найти человека, чтобы максимально спасти ситуацию», – отметил председатель БФ «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей.

Среди пациентов, которым срочно необходимо закупить препараты, - больные СПИДом, туберкулезом, онкологией, гемофилией, муковисцидозом, фенилкентонурией и др. Если лечение будет прервано, это может привести к тяжелым последствиям, значительному ухудшению состояния пациента, нивелировке всего предыдущего лечения и даже к смерти.