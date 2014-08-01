Мусий: Старые коррупционные схемы Минздрава должен был возглавить Салютин

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий обвиняет народных депутатов из “Батькивщины” в лоббировании его увольнения с должности руководителя Минздрава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мусий заявил на брифинге в Минздраве.

По его словам, постановление об отставке депутатов Анжелики Лабунской (внефракционная) и Романа Стаднийчука (фракция «Батькивщина») связано с тем, что Минздрав под руководством Мусия начал борьбу “с коррупционными схемами и мафией, которая засела на протяжении 23 лет вокруг Минздрава”.

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По словам Мусия, сегодня на закрытом заседании Верховной Рады был вынесен вопрос об отстранении его с должности министра здравоохранения.

“В Украине оказалось три проблемы - государственный бюджет, Налоговый кодекс и отставка министра здравоохранения. О моей отставке проголосовали 192 депутата. Я не ожидал, что многие депутаты будут искренне меня поддерживать, депутаты из разных фракций. Должность министра была по квоте Майдана, и я не имею никаких обязательств перед какими-либо политическими силами”, - отметил Мусий.

“На сегодняшний день в повестке дня ВР не было ни одного кадрового вопроса. Лишь правительственные законопроекты и заявление премьер-министра об отставке. Вместо этого народные депутаты фракции “Батькивщина”, а именно, группа, которую возглавляет Николай Мартыненко, а также его права рука Анатолий Дырив, который с голоса внес сегодня на рассмотрение ВР: “А что мы будем делать с министром здравоохранения?”. Была надежда, что будет реализован сценарий по снятию меня с занимаемой должности в интересах первого заместителя министра здравоохранения, которого мне навязали и который был назначен по квоте господина Мартыненко Руслана Салютина. Это тот заместитель, который блокирует и саботирует государственные закупки, тот который саботировал вопрос с Небесной сотней, за что получил выговор. Салютин должен был бы возглавить все старые коррупционные схемы Минздрава”, - утверждает Мусий.

Кроме Салютина, министр назвал и второго вероятного претендента на должность министра - Василия Лазоришинца от партии “УДАР”.

“УДАР” лоббирует своего, “Батькивщина” - своего. Мне хотят навязать “новых людей”, а на самом деле тех же олигархов, которые пытаются вернуть свои коррупционные схемы. Зная мою принципиальную позицию, не дают мне возможности сформировать в министерстве свою команду”, - сказал министр.

Мусий также отметил, что одной из причин попытки его отставки стала четкая позиция относительно возвращения завода “Индар” в государственную собственность. Он обвинил народного депутата Лабунскую, которая является инициатором законопроекта об отставке Мусия, в том, что она “имеет свой интерес относительно “Индара”.

“Минздрав сделал попытку вернуть под контроль государства высокотехнологичный завод “Индар”. Эта эпопея длится и до сих пор. Лабунская сегодня основной лоббист и сторонник старых схем, которые построила глава правления “Индара” Вишневская”, - сказал Мусий.