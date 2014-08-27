За минувшие сутки погибли 13 украинских военных и 36 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, на востоке Украины за минувшие сутки погибли 13 украинских военнослужащих и 36 получили ранения.