За минувшие сутки погибли 13 украинских военных и 36 получили ранения

13:10, 27 августа 2014
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Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

Фото: УНИАН

За минувшие сутки погибли 13 украинских военных и 36 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, на востоке Украины за минувшие сутки погибли 13 украинских военнослужащих и 36 получили ранения.

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