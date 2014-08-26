Президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» более 3 тысячам украинок
12:54, 26 августа 2014Страна
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Они родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей
Фото: УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более 3 тысячам многодетным женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
Как сообщает пресс-служба президента, отмеченные этим почетным званием смогут получить предусмотренное действующим законодательством единовременное вознаграждение в размере более 12 тыс. грн.
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