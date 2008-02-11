Грейпфруты препятствуют переходу гепатита С в хроническую форму

Флавоноид нарингин (flavonoid naringenin), придающий грейпфруту горьковатый привкус, замедляет распространение вируса гепатита С в организме, установили врачи Массачусетского госпиталя (Massachusetts General Hospital Center for Engineering in Medicine, США).

По их мнению, сочетание этого вещества с традиционными противовирусными препаратами может уменьшать тяжесть заболевания и препятствовать переходу гепатита С в хроническую форму, сообщает журнал Hepatology.

По данным Раймонда Чанга (Raymond Chung) и его коллег, флавоноид нарингин снижает уровень липопротеинов очень низкой плотности (так называемого "плохого" холестерина), играющих основную роль в выделении вируса гепатита С из зараженной клетки и его проникновении в здоровые клеток.

Эксперименты показали, что под действием вещества выделение вируса из инфицированных клеток снижается на 80%.

По статистике, гепатитом С заражается более 3% населения планеты, причем в подавляющем большинстве случаев болезнь переходит в хроническую форму. Хронический гепатит С может приводить к развитию цирроза и рака печени.

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