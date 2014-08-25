Переселенцы в Приазовье начали получать помощь из гуманитарного рейса Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в Пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", "В ночь на 23 августа первый эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова в составе 60 грузовых машин с помощью, предназначенной для жителей Донецкой и Луганской областей, прибыл из Днепропетровска в Мариуполь. Еще 40 машин отправятся по этому же маршруту в ближайшие дни. Из Мариуполя продукты, детское питание, средства гигиены, расфасованные в индивидуальные наборы, доставят в города в зоне военных действий, освобожденные города, а также места компактного проживания переселенцев

Юрий Хотлубей, городской голова Мариуполя: «Сегодня мы отмечаем День государственного флага Украины, завтра - День независимости Украины. Но мы подошли к этой славной дате в очень сложной ситуации. Совсем рядом идет война. Мы находимся в очень сложном положении. Я хочу сказать, что очень здорово, что так оперативно, так быстро прибыл гуманитарный груз в наш город. Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за ту помощь, которую он оказывает переселенцам. Каждый день к нам прибывает более 500 челочек из зоны активный боевых действий. Социальная нагрузка на город огромная: более 6000 переселенцев особо нуждаются в помощи, в продуктах питания. И эти продуктовые наборы - огромная для них помощь. С сегодняшнего дня мы начнем раздаче этих продуктовых наборов, чтобы поддержать тех, кто нуждается. Я думаю, объединившись, мы победим и вместе будем жить в единой, неделимой Украине».

Первыми помощь получат уже сегодня переселенцы, которые временно проживают в Мариуполе и окрестностях города. В 8 утра 570 волонтеров, в основном это работники «Азовстали» и ММК им. Ильича, начали разгружать машины с сахаром, крупами, мукой, маслом, макаронами, тушенкой, консервами, чаем, печеньем, детскими смесями, соками и пюре, а также средствами гигиены, и формировать индивидуальные наборы.

Татьяна Ломакина, заместитель городского головы Мариуполя: «Гуманитарный рейс Рината Ахметова – это крупнейшая гуманитарная помощь Донбассу на данный момент. До конца месяца мы поможем обеспечить ее доставку в города Донецкой и Луганской областей, где самая сложная ситуация. Ежедневно к нам поступает информация о том, где, в каком районе, городе, населенном пункте нужна еда, вода, детское питание, медицинские наборы, и какое количество необходимо на первое время. Потребность в гуманитарной помощи на сегодняшний день огромная, и мы рассчитываем закрыть ее для 200 000 жителей Донбасса на ближайшие 2 недели».

Машина с расфасованными продуктами и предметами первой необходимости прибыла сегодня в Городской центр социальной помощи. Наборы передали переселенцам, которые находятся там на учете. По словам директора центра Ульяны Токаревой, первыми помощь получили самые нуждающиеся. Это семьи с маленькими детьми, пенсионеры, инвалиды, а также люди, перенесшие заболевания. Всего, по словам Токаревой, в центре социальной помощи состоит на учете уже более 6 тысяч человек. «Поэтому мы очень благодарны, что такая помощь пришла, мы очень ее ждали», - подчеркнула директор центра.

В состав первого эшелона общим весом более 2000 тонн входит 200 000 продуктовых наборов. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, а также для других компактных мест их проживания, будут переданы гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получат детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

По состоянию на сегодняшний день, Штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий 19 885 человек, в том числе около 8893 тысяч детей. В местах компактного проживания размещено 5 900 человек, в том числе на базах предприятий Группы СКМ.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12