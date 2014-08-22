Первый эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова сегодня вечером будет в Мариуполе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня, 22 августа, из Днепропетровска в Мариуполь отправился первый эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова с помощью, предназначенной для жителей Донецкой и Луганской областей. Накануне весь гуманитарный груз, а это более 2000 тонн продовольствия, детского питания, средств гигиены, проверили представители Главного управления МЧС в Днепропетровской области и офиса регионального представителя управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Представитель УВКБ ООН Елена Клочкова отметила: «Мы работаем здесь как наблюдатели. Проверяем гуманитарный груз перед отправкой его в Мариуполь: соответствует ли заявленное в документах реальному грузу и сертификатам качества, а также проверяем наличие разрешительной документации. Проверка прошла успешно. Качество груза и все остальные вопросы нареканий не вызвали».

Соответствие всем необходимым нормам подтвердил также Игорь Волошин, заместитель начальника Главного управления Ресурсного обеспечения Днепропетровской области.

Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова: «Теперь, когда гуманитарный груз проверен, и мы получили подтверждение, что товар соответствует всем стандартам, автоколонна из Днепропетровска отправляется в Мариуполь, где завтра утром волонтеры начнут разгружать и расфасовывать содержимое по индивидуальным продуктовым, гигиеническим и детским наборам. Далее машины с уже упакованной помощью поедут в города в зоне военных действий, освобожденные города и места компактного проживания переселенцев – туда, где эта помощь сейчас крайне необходима. По разным оценкам, это от 1 до 3 млн. человек. По самым скромным оценкам, объем необходимой гуманитарной помощи составляет около 10 тыс. тонн в неделю или 40 тыс. тонн в месяц. При том, что суммарный объем заявленной украинской, российской помощи и помощи, которую регулярно завозят на Донбасс благотворительные и волонтерские организации, не превышает 5 тыс. тонн. Поэтому Ринат Ахметов поручил своему Гуманитарному штабу отправить не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи».

Первый эшелон помощи в составе 200 000 продуктовых наборов должен покрыть потребность на 2 недели. В состав наборов входят в том числе сахар, крупы, мука, чай, соки, консервы и макаронные изделия. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, в частности, Мариуполь, Святогорск, Курахово, Доброполье, Счастье, а также для других компактных мест проживания переселенцев, будут переданы гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получат детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

По состоянию на сегодняшний день, Штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий 19 260 человек, в том числе около 8 620 тысяч детей. В местах компактного проживания размещено 5 900 человек, в том числе на базах предприятий Группы СКМ.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.