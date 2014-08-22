Американские специалисты отметили, что в условиях экономического кризиса все больше людей жалуются на усталость и снижение жизненного тонуса.

Специалисты Forbes опубликовали список из 11 способов побороть хроническую усталость и вернуть жизненную энергию. При этом важен комплексный подход: нужно уделять внимание не только питанию, но и физической, а также социальной активности, сообщает lady.siteua.org.

11 способов стать энергичней:

1. Употребляйте меньше калорий.

2. Завтракайте каждый день.

3. Высыпайтесь.

4. Ежедневно делайте физические упражнения.

5. Употребляйте пищевые добавки (в том числе витаминные комплексы).

6. Очистите организм.

7. Старайтесь избегать стрессов.

8. Проверьте щитовидную железу.

9. Больше времени проводите на солнце.

10. Станьте более организованной.

11. Больше общайтесь.

Будьте здоровы!