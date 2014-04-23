При мытье рук "смывается" плохое настроение и плохие мысли

Мытье рук оказалось полезно для психики. При проведении экспериментов учеными была замечена интересная особенность в поведении людей, связанная с мытьем рук, сообщает lenta-ua.net.

Психологи пришли к выводу, что мыть руки человеку нужно не только в соответствии с физической гигиеной, но еще и для очищения ментальной сферы.

Группа немецких специалистов, изучавших психологический эффект такой рутинной процедуры как мытье рук, обратила внимание во время опытов на следующее.

Когда участникам эксперимента предлагалось решить заведомо не решаемую задачу, что приводило к провалу и вызывало подавленное психологическое состояние, - те после этого интуитивно мыли руки. Половина испытуемых, которые не справлялись с трудным тестом, сразу после решения о проигрыше захотела помыть руки.

Примечательно, что на предложение снова попытать удачу и попробовать решить задание, именно вымывшие руки участники были настроены оптимистично и высказались о том, что теперь их может ждать успех. В то же время другая часть испытуемых не захотели вновь испытывать стресс, и отказались повторять теста.

Ученые полагают, что мытье рук может играть роль средства психологической разрядки, способа очиститься не только телесно, но и душевно.

Показательно, что проводившие эксперименты с мытьем рук ученые в Мичигане пришли к тем же выводам, что и немецкие психологи.

"Мытье рук помогает снять те небольшие стрессы, которым подвергаются люди каждый день: споры, принятие важных решений, усталость от рутины", - высказали свою точку зрения эксперты из США. По их мнению, эта водная процедура позволяет снизить остроту такого сложного душевного состояния как когнитивный диссонанс.