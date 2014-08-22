За прошедшие сутки на востоке Украины получили ранение 23 украинских военных

15:45, 22 августа 2014
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Об этом сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко

Фото: УНИАН

За прошедшие сутки в Луганской и Донецкой областях погибли четверо украинских военнослужащих и 23 получили ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за прошедшие сутки погибли 4 украинских военнослужащих и 23 получили ранение.

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