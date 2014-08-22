За прошедшие сутки на востоке Украины получили ранение 23 украинских военных

За прошедшие сутки в Луганской и Донецкой областях погибли четверо украинских военнослужащих и 23 получили ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за прошедшие сутки погибли 4 украинских военнослужащих и 23 получили ранение.