Первый эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова отправляется на Восток

После окончания мониторинга содержимого машин независимыми наблюдателями со стороны МЧС Украины и УВКБ ООН первая автоколонна гуманитарной помощи в составе 60 грузовиков отправится в Мариуполь, где гуманитарный груз будет расфасован волонтерами и передан для дальнейшего распространения в городах со сложной гуманитарной ситуацией.

По пути на Мариуполь автоколонна сделает остановку в Запорожье, где к рейсу присоединятся еще 2 машины с гуманитарной помощью, которая была собрана предприятиями СКМ и жителями города.

В субботу, 23 августа, в Мариуполе начнется разгрузка машин и расфасовка содержимого в продуктовые пакеты. С этой целью привлечены 570 волонтеров.

В состав первого эшелона Гуманитарного рейса Рината Ахметова входит более 2 000 тонн гуманитарной помощи. Это 200 000 шт. продуктовых наборов, которые предназначены для жителей Донецкой и Луганской областей. Наборы должны покрыть потребность в продуктах на 2 недели. В их состав входят в том числе сахар, крупы, мука, чай, соки, консервы и макаронные изделия. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, в частности, Мариуполь, Святогорск, Курахово, Доброполье, Счастье, а также для других компактных мест проживания переселенцев, будут переданы гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получат детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ:

В Днепропетровске мероприятие состоится при участии Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова, представителей МЧС Украины, УВКБ ООН.

Дата и время – 22 августа, 09:00-10:00. Место – Днепропетровск, ул. Маршала Малиновского, 114.

В Запорожье мероприятие состоится при участии волонтеров, которые собирали помощь, главы Запорожской облгосадминистрации Валерия Баранова и генерального директора ОАО «Запорожсталь» Ростислава Шурмы.

Дата и время – 22 августа, 12:30-13:30. Место – Запорожье, проспект Маяковского, каскад фонтанов «Радуга».

В Мариуполе пресс-тур начнется 23-го августа, в 09:00 на рынке «Азовский». Журналисты и руководство Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова посмотрят, как происходит разгрузка и расфасовка гуманитарной помощи и отправка в ближайшие пункты раздачи. В плане пресс-тура также посещение одной из баз отдыха, где временно живут переселенцы из Донецкой области.

Необходима аккредитация по телефонам: 050 347 59 30, 050 474 34 42.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12