В программе правительства нет концепции развития здравоохранения

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения критикует Кабинет министров за отсутствие в его программе единой целенаправленной концепции развития здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении аппарата ВР.

Члены комитета на своем заседании рассмотрели проект Программы деятельности правительства "Украинский прорыв: для людей, а не политиков" и согласились с положениями программы относительно перехода к разделению средств по принципу оплаты услуг, что рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения для стран, в которых здравоохранение находится в состоянии развития. Однако, по их мнению, для реализации этих норм необходимо разработать и принять ряд законодательных и нормативно-правовых актов относительно деятельности заведений здравоохранения, в том числе их деятельности в условиях страховой медицины.

По мнению депутатов, в ином случае в стране может сложиться ситуация, когда некоторые заведения здравоохранения будут сокращены, а финансовых ресурсов государства не хватит на оплату услуг, определенных Конституцией Украины.

По мнению членов комитета, непонятными являются планы правительства относительно введения "Программы борьбы с распространением фальсифицированных лекарственных средств на 2009-2012 годы", ведь такая борьба осуществляется соответствующими органами государственной власти, и не нуждается в отдельных программных мероприятиях и выделении на эти мероприятия государственных средств. Кроме того, такая программа может повлиять на свободную конкуренцию производителей лекарственных средств и повлечь развитие коррупции в этой сфере.

Комитет полностью поддерживает введение в Украине обязательного медицинского страхования, однако, отмечалось на заседании, в программе предложено принятие двух разных по своей концепции законов относительно медицинского страхования, в частности, "Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании" и "Об общеобязательном государственном медицинском страховании", что говорит "о несогласованности программный целей правительства".

Обращалось внимание и на то, что некоторые задекларированные программой приоритеты в системе здравоохранения не подтверждены соответствующими финансовыми показателями в государственном бюджете на 2008 год. В частности, не обеспеченно финансирование 20-процентной надбавки к зарплате работникам сельских заведений здравоохранения, не предусмотрена ликвидация отставания уровня зарплаты работников здравоохранения от других бюджетных отраслей (образование, культура) и промышленности.

Отмечалось, что Программой деятельности правительства задекларировано "создание и возобновление сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов и их оснащение медицинской техникой". В то же время Законом "О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" отменен Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно финансирования сельской медицины из районного бюджета. При этом, отмечали участники заседания, правительство берет на себя обязательство вновь инициировать внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Вне поля зрения программы, подчеркивали члены комитета, оставлены другие, не менее актуальные для общества вопросы. Например, нерешенной остается проблема внедрения в деятельность заведений здравоохранения стандартов медицинской помощи, обновления материально-технической базы заведений здравоохранения и тому подобное.

Члены комитета также заметили, что некоторые цели Программы правительства противоречат Конституции Украины и действующему законодательству и могут повлечь развитие коррупции в здравоохранении.

По результатам голосования четыре народных депутата высказались "за" принятие решения и четыре - "против".