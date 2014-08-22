Численность населения Украины составляет 43 млн человек

Численность населения Украины по состоянию на 1 июля текущего года составила 43 млн человек на фоне аннексии Крыма Россией и естественной убыли, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с июнем показатель численности украинцев не изменился.

Согласно сообщению, наиболее густонаселенными являются Донецкая область – 4,3 млн жителей, Днепропетровская область – 3,2 млн жителей, Харьковская область – 2,7 млн жителей, Львовская область – 2,5 млн жителей, Одесская область – 2,3 млн жителей, Луганская область – 2,2 млн жителей. Наименее населенной является Черновицкая область, где проживают 908 тыс. человек. В Киеве проживают 2,8 млн граждан.

Как сообщал УНИАН, текущий показатель численности населения Украины является исторически минимальным за последние годы. В географическом разрезе в городах проживает 29,7 млн человек, а в селах - 13,9 млн.