В Украине проживает 42,99 млн человек

Численность населения Украины к 1 июня без учета временно оккупированного Крыма составила 42,99 млн человек, что на 226 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Государственная служба статистики, за пять лет показатель численности населения Украины не падал ниже 43 млн человек. В частности, на 1 июня 2010 года численность населения страны составляла 43,53 млн человек, 2011 года – 43,35 млн человек, 2012 года – 43,22 млн человек, а 2013-го – 43,13 млн человек. Однако следует учесть, что после аннексии полуострова органы статистики не могут анализировать и показывать информацию по Крыму.

Согласно документу, средняя численность населения за январь-май 2014 года сократилась на 133 тыс. человек и составила 43,03 млн человек.

По данным Госстата, количество новорожденных на 1 июня составило 192,4 тыс. человек, умерших – 208,8 тыс. человек.

В Украине по состоянию к 1 июня в городах проживает 29,7 млн человек, а в селах - 13,9 млн человек. Больше всего жителей насчитывает Днепропетровская область – 3,3 млн человек, Харьковская – 2,7 млн и город Киев – 2,9 млн человек. Меньше всего человек проживает в Черновицкой области – 908 тыс. и в Кировоградской – 984 тыс.

Также, по данным Госстата, в январе-мае 2014 года из Украины выехало 177,8 тыс. человек, а иммигрировало – 188,7 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, ранее Госстат откорректировал показатель численности населения материковой части Украины, который без учета населения аннексированной Автономной Республики Крым на 1 мая составил 43 млн человек.