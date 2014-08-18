Завтра начинает формироваться первый эшелон Гуманитарного рейса Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", завтра, 19 августа, по инициативе Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова, начинает формироваться первая автоколонна гуманитарной помощи, предназначенной для жителей Донецкой и Луганской областей. До конца недели эшелон отправится в Мариуполь, где гуманитарный груз будет расфасован волонтерами и передан для дальнейшего распространения в городах со сложной гуманитарной ситуацией.

В состав первого эшелона Гуманитарного рейса Рината Ахметова входит более 2 000 тонн гуманитарной помощи. Это 200 000 шт. продуктовых наборов, которые предназначены для жителей Донецкой и Луганской областей. Наборы должны покрыть потребность в продуктах на 2 недели. В их состав входят в том числе сахар, крупы, мука, чай, соки, консервы и макаронные изделия. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, в частности, Мариуполь, Святогорск, Курахово, Доброполье, Счастье, а также для других компактных мест проживания переселенцев, будут переданы гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получат детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.

Всего же Ринат Ахметов поручил Гуманитарному штабу доставить в Донецкую и Луганскую области гуманитарный груз в объеме не менее 10 тысяч тонн.

Напомним, решение об открытии крупнейшей линии гуманитарной помощи было озвучено 14 августа на пресс-брифинге координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова Риммы Филь. По предварительным оценкам, в зоне военных действий сейчас находится от 1 до 3 млн. человек. «У людей нет воды, продуктов, лекарств, средств гигиены. Нет денег, чтобы все это приобрести. Даже там, где работают немногочисленные аптеки и магазины. В результате, не менее 60-70% людей нуждаются в постоянной гуманитарной помощи. А это по самым скромным оценкам не менее 600 – 700 тысяч человек. Понимая все это, Ринат Ахметов поручил Штабу доставить 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, сделать так, чтоб каждый, кто оказался в беде, ее получил», - заявила Римма Филь.

Связаться с Гуманитарным штабом можно по бесплатному номеру 0 800 50 9001. Штаб работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok