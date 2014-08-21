Из Крыма и из района проведения АТО переселено 119,5 тысяч граждан

На сегодняшний день из оккупированных РФ Крыма и Севастополя, а также из района проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено 119 тысяч 507 граждан.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина со ссылкой на данные Межведомственного координационного штаба, в соответствии с оперативной информацией, общее количество граждан Украины, которые переселены из АРК и Севастополя в другие регионы, составляет 16 тысяч 808 человек, в том числе 4 тысячи 4677 дітей,1 тысяча 194 инвалида и людей преклонного возраста.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 102 тысячи 699 человек, в том числе 35 тысяч 207 детей, 14 тысяч 740 инвалидов и лиц преклонного возраста.

За сутки – 3 тысячи 321 человек, в том числе 1 тысяча 196 детей, 456 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Самая сложная ситуация по размещению граждан, организации их жизнеобеспечения складывается в городе Киев (принято 21 тысячу 292 человека), Днепропетровской (14 тысяч 236 человек), Запорожской (14 тысяч 364 человека), Харьковской области (13 тысяч 775 человек), Одесской (7 тысяч 973 человека), Полтавской (6 тысяч 680 человек), Киевской (5 тысяч 460 человек) и Львовской (4 тысячи 578 человек) областях. Наименьшее количество расселенных в Тернопольской (858 человек), Волынской (869 человек), Ривненской (1007 человек) и Закарпатской (1141 человек) областях.