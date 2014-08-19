Направления выезда из зоны АТО на 19 августа

19 августа выезд из зоны АТО осуществляется в следующих направлениях:

Из МАКЕЕВКИ в сторону Харькова

из ЕНАКИЕВО в сторону Изюма и Красноармейска

из ДОНЕЦКА - в Волноваху и Красноармейск

из СТАХАНОВА и БРЯНКИ - в Артемовск

из СНЕЖНОГО, ТОРЕЗА и ЗУГРЕСА - в Изюм

Эвакуации проводит Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова, только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.

Чтобы записаться на выезд звоните на круглосуточный бесплатный телефон горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua

В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:

095 199 74 81, 050 620 2915, 063 117 89 01.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok