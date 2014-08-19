Направления выезда из зоны АТО на 19 августа
Эвакуации проводит Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова, только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров
19 августа выезд из зоны АТО осуществляется в следующих направлениях:
Из МАКЕЕВКИ в сторону Харькова
из ЕНАКИЕВО в сторону Изюма и Красноармейска
из ДОНЕЦКА - в Волноваху и Красноармейск
из СТАХАНОВА и БРЯНКИ - в Артемовск
из СНЕЖНОГО, ТОРЕЗА и ЗУГРЕСА - в Изюм
Эвакуации проводит Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова, только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.
Чтобы записаться на выезд звоните на круглосуточный бесплатный телефон горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua
В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:
095 199 74 81, 050 620 2915, 063 117 89 01.
Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:
+38 044 502 52 12
http://www.fdu.org.ua/help/vostok