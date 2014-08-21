Санаторий «Сэнэтатя» в Одесской области получит финансирование на переселенцев из Восточной Украины

На рассмотрении у штаба находилось обращение руководства базы с просьбой покрыть долг в размере более 2,5 млн грн. Гуманитарный штабтакже профинансирует и дальнейшее пребывание людей в санатории до конца сезона.

Ранее администрация санатория «Сэнэтатя» более 2-х месяцев просила местную власть помочь в обеспечении санатория или же оплатить поставщикам долги за продукты питания, рассказывает Лилия Брынзан, директор санатория «Сэнэтатя»: «Мы со своей стороны не собирались выгонять людей, старались решать ситуацию позитивно, пока не создалась критическая ситуация. Спасибо Фонду Рината Ахметова, который смог оперативно откликнуться на наш запрос».

В санатории еще с июня проживают 399 человек. В основном, это семьи с детьми, дети и взрослые с инвалидностью, которые при помощи волонтеров переехали в Сергеевку из Луганской и Донецкой областей, и нуждаются в особом уходе. «Сэнэтатя» как раз оказывает сопровождение людям с особыми потребностями.

Ирина Иванова, жительница Донецка: «Конечно, очень страшно, когда проезжаешь блок посты. Но все прошло нормально и когда мы сели в поезд - стало легче на душе. А по приезду сюда, появилось странное ощущение умиротворённости. Даже странно, что никто не стреляет – это такое счастье. Цените это время».

Те, кто приехал в санаторий совсем недавно сознаются, что лучшими моментами за последние время для них стали – теплое море, горячий песок и спокойный сон без выстрелов и взрывов за окном.

Оксана Павлюк, жительница Донецка: «Мы стали хоть спать спокойно, ведь здесь чистый воздух, приятная атмосфера и добрые люди. Мы очень быстро адаптировались к этой местности и у нас появились совсем другие заботы – мы счастливы, что мы здесь».

«Многим переселенцам, особенно инвалидам, не так легко адаптироваться на новом месте. Но в сложной ситуации стараются самоорганизовываться», – рассказывает волонтер-координатор, Виктория Шеремет, которая 2 месяца назад как приехала из Донецка.

Волонтеры, которые привезли людей-инвалидов из Донецка, смогли обеспечить их медикаментами, средствами личной гигиены. Но собрать сумму в несколько миллионов гривен им оказалось не под силу. Поэтому они стали обращаться за помощью к местной власти и благотворительным организациям.

Олег Дрюма, президент Европейской ассоциации прав инвалидов: «Совсем недавно к нам обратился Фонд Рината Ахметова и подтвердил принятое решение – оплатить пребывание переселенцев в санатории «Сэнэтатя». От имени 115 общественных организаций людей с инвалидностью — членов Национальной Ассамблеи инвалидов Украины - выражаем искреннюю благодарность Ринату Ахметову за это решение и за ту огромную работу, которую делает фонд, предоставляя практическую помощь людям, пострадавшим в зоне АТО, в частности, в организации эвакуации на Донбассе людей с инвалидностью и членов их семей. Особая благодарность за принятое Гуманитарным штабом решение о финансировании проживания и питания переселенцев из зоны АТО. К сожалению, у государства до сих пор нет четкой и прозрачной стратегии или программы, направленной на помощь людям, которые вынуждены покинуть свои дома и уехать из данных регионов, в надежде сохранить свою жизнь и жизнь своих родных».

Также в поселке Сергеевка фонд Рината Ахметова оплатил долг и пребывание вынужденных переселенцев на базе отдыха «Медик-2», которые находились там еще с 7-го июня. На прошлой неделе при помощи волонтеров и транспорта Гумманитарного штаба в «Медик - 2» были доставлены еще более 100 человек из Донецка и близлежащих городов.

Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова продолжает эвакуацию и размещение переселенцев, оказывает гуманитарную и адресную помощь. Для этого круглосуточно работает горячая линия 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Зв онки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12

http://www.fdu.org.ua/help/vostok