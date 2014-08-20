Завтра на западе и севере Украины ожидаются сильные ливни, местами град и шквалы

Синоптики прогнозируют, что завтра, 21 августа, в западных, Житомирской и Винницкой областях пройдут грозы, в отдельных районах сильные ливни, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; в Киевской, Черниговской и Черкасской областях днем местами гроза.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, сообщается, что 20-22 августа на реках Закарпатья и реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается повышения уровня воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.