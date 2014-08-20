Конфликт в Донбассе унес жизни свыше 2 тысяч людей, в том числе по меньшей мере 20 детей

Вооруженное противостояние пророссийских боевиков с украинскими силовиками, которое длится с апреля этого года в Луганской и Донецкой областях, унесло жизни более 2,1 тысячи людей, среди которых по меньшей мере 20 детей.

Об этом свидетельствуют данные Бюро по делам координации гуманитарной помощи ООН (OCHA) по состоянию на конец прошлой недели, 15 августа.

Число погибших по сравнению с данными, обнародованными этой же организацией на 10 августа, возросли на 33 человека.

Число раненых с 10 по 13 августа возросло до более 5 тысяч.

За прошлую неделю города Донецк и Луганск оставили 22 тысячи людей, а с начала конфликта свои дома покинули почти 350 тысяч человек.

Из них около 156 тысяч переехали в другие регионы Украины, а 188 тысяч убежали в Россию.