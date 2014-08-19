Минздрав отменил приказ, ограничивавший свободу передвижения людей с инвалидностью

Министерство здравоохранения Украины благодаря вмешательству уполномоченного Верховной Рады по правам человека отменило дискриминационный приказ, который ограничивал свободу передвижения людей с инвалидностью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена Валерии Лутковской.

«В ходе производства уполномоченного по правам человека, открытого по обращению председателя Харьковской общественной организации незрячих юристов Олега Лепетюка, было установлено, что приказ Министерства здравоохранения СССР от 01.06.1988 г. №444 «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки» устанавливал широкий перечень медицинских состояний, наличие которых определялось как противопоказание к путешествиям за границу как в долго- и краткосрочные командировки, так и для туристических путешествий. Следовательно, он противоречил положениям Конституции Украины, положениям и нормам актов международного права и законов Украины, которыми гарантируется свобода передвижения и запрещается дискриминация, в том числе по признаку инвалидности», - говорится в сообщении.

В связи с этим Лутковской было направлено представление министру здравоохранения Украины Олегу Мусию с требованием отменить приказ из-за его неконституционности и из-за того, что его применение обусловливает нарушение прав и свобод человека.

В выполнение представления уполномоченного Министерством здравоохранения было принято решение об отмене упомянутого приказа.