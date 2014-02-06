Изменена процедура обеспечения инвалидов средствами реабилитации

Правительство поддержало предложения Министерства социальной политики об изменении порядка обеспечения инвалидов средствами реабилитации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

«Действующий Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и других категорий населения нуждается в совершенствовании. Это необходимо для улучшения социальной защиты инвалидов», - подчеркнула и.о. министра Наталия Королевская.

По ее словам, принятые сегодня изменения предусматривают, в частности, обеспечение техническими и другими средствами реабилитации за счет госбюджета лиц, инвалидность которых связана с трудовым увечьем, но не может быть оплачена за счет средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«Например, если инвалид получил двойную травму - одну как трудовое увечье, а вторую - по общему заболеванию, Фонд соцстраха обеспечивает средствами реабилитации только лиц с заболеванием по трудовой травме. Теперь такой человек сможет получить необходимую помощь и в связи с общим заболеванием», - разъяснила Королевская.

Также документ упрощает порядок обеспечения предметами реабилитации, в том числе специальными мобильными телефонами, детей-инвалидов по зрению и слуху, расширяет перечень заболеваний, при которых женщины обеспечиваются протезами за счет бюджета, утверждает новый порядок перераспределения изготовленных средств реабилитации, если по каким-то причинам они не могут быть выданы заказчику.

Кроме того, Минсоцполитики определило месячный срок для предприятий-производителей для открытия заказов на продукцию и отрегулировало обеспечение средствами реабилитации тех, кому они необходимы пожизненно. В случае, если инвалид имеет ампутации, врожденные изъяны, ему не нужно будет обновлять индивидуальную программу реабилитации, заключенияы соответствующих комиссий при замене технических и других средств реабилитации.

В документе также есть пункт, который касается обеспечения колясками активных детей и взрослых. В действующем Порядке, как объяснила и.о. министра, не были предусмотрены колесные кресла с расширенными функциями для активных инвалидов.