Мы не можем полностью оградить себя от того, что происходит в мире, события мимо не проходят, а это отражается на нашем здоровье и настроении. Как перестать волноваться?

В современном мире наше мнение с легкостью может менять телевидение, журналы и социальные сети, пишет sunny7.ua.

Чтобы перестать переживать от происходящего, необходимо придерживаться некоторых правил:

Только позитивное мышление!

Давайте рассмотрим, как это работает на примере! Вы целый день ходите сам не свой, думая о какой-то ситуации: болит голова, плохое настроение и уже заканчиваете вторую бутылку валерьянки, только вопрос: ситуация от этого меняется? Наверняка, нет!

Поэтому, если от вас ничего не зависит, нет повода «доканывать» себя плохими мыслями и переживать нон-стоп от происходящего. Чтобы помочь себе мыслить позитивно, постарайтесь полностью отдаться работе. Во-первых, пропадут навязчивые мысли, а во-вторых, у вас будет хороший результат от такого рвения и трудолюбия.

Без новостей

Как правило, у современного человека день начинается с утренней газеты либо Интернет-новостей. В итоге, ритм задать – плохое настроение от прочитанного.

Если вы хотите перестать волноваться, не рекомендуем читать утром и вечером новости, делайте это в послеобеденное время, чтобы до вечера успокоиться и не мучиться бессонницей.

Причем, полезно включать фильтр. Ведь иногда заголовки могут пестрить самыми необычными темами.

Только свое мнение!

Здесь действует принцип: сколько людей – столько и мнений! И поддаваться влиянию каждого – это чревато последствиями для здоровья. Не стоит свое мнение яростно высказывать, оно у вас просто должно быть. А вообще, если вы встретились с друзьями на чашку кофе после работы, поставьте запрет на темы, которые касаются политики. Если зацепиться, можно до утра не найти компромисс. Поэтому обсуждайте работу, вспоминайте что-то приятное, стройте планы на будущее и просто наслаждайтесь общением друг с другом.

Меньше гаджетов!

Современный человек со всех сторон обставил себя гаджетами: планшет, компьютер, ноутбук в придачу, потому что его удобно носить из комнаты в комнату, еще и планшет, который с легкостью помещается в сумку.

А теперь вспомните то время, когда у нас из гаджетов был один домашний телефон и один на улице. Во-первых, у нас было больше свободного времени, так как мы не сидели часами в Интернете и не висели на телефоне, а во-вторых, у нас не было поводов для переживаний, так как информация к нам доходила с запозданием.

Если вы хотите перестать волноваться и избавиться от стресса, устраивайте себе разгрузочные дни и, например, в выходные откажитесь от полного использования современной техники. Берите палатки и отправляйтесь в лес, на пикник или на дачу.