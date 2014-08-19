Лучший утренний коктейль для похудения
11:14, 19 августа 2014Страна
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В горячую воду кладем дольку лимона и добавляем молотую корицу
Фото: УНИАН
Этот напиток очищает организм, способствует похудению и укрепляет иммунитет, а также он поможет быстро взбодриться!
Употреблять этот напиток лучше всего натощак, пишет Единственная.
Что тебе потребутеся:
молотая корица;
мед;
лимон;
горячая вода.
Как готовить:
В горячую воду кладем дольку лимона и добавляем молотую корицу. Даем настояться и заодно немного остыть воде. Когда вода немного остыла добавляем ложку меда и выпиваем.
Эффект заметен уже после недели регулярного применения.
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