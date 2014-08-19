Лучший утренний коктейль для похудения

Этот напиток очищает организм, способствует похудению и укрепляет иммунитет, а также он поможет быстро взбодриться!

Употреблять этот напиток лучше всего натощак, пишет Единственная.

Что тебе потребутеся:

молотая корица;

мед;

лимон;

горячая вода.

Как готовить:

В горячую воду кладем дольку лимона и добавляем молотую корицу. Даем настояться и заодно немного остыть воде. Когда вода немного остыла добавляем ложку меда и выпиваем.

Эффект заметен уже после недели регулярного применения.