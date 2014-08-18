Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова продолжит финансировать транзитные пункты МЧС

13 августа Главное управление МЧС Украины в Донецкой области обратилось в Гуманитарный штаб при Фонде Рината Ахметова с просьбой продолжить финансирование работы транзитных пунктов встречи вынужденных переселенцев из зоны АТО. Штаб принял решение удовлетворить запрос в полном объеме – перечислить 70 тысяч гривен.

Пункты созданы 3 июля спасателями ГСЧС Украины для встречи жителей восточных регионов, которые планируют временного покинуть территории проведения АТО. На территории Донецкой области развернуто 2 лагеря - в г. Красноармейск и г. Волноваха. За время работы транзитный пункт в Красноармейске обратилось 838 человек (из них 285 детей и 38 инвалидов), в Волновахе - 421 человек (из них 123 ребенка и 30 инвалидов). Гуманитарный штаб финансирует размещение и питание переселенцев в данных транзитных пунктах.