Ринат Ахметов запускает свой гуманитарный рейс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня, 14 августа 2014 года, в пресс-студии «Сегодня Мультимедиа» состоялся пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

На пресс-брифинге было озвучено решение Рината Ахметова об открытии крупнейшей линии гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области. Речь идет о доставке в эти области продуктов питания (не менее 6 тысяч тонн.), средств личной гигиены, детского питания, лекарств. Всего же Ринат Ахметов поручил Гуманитарному штабу доставить в Донецкую и Луганскую области гуманитарный груз в объеме не менее 10 тысяч тонн.

Гуманитарный рейс будет доставляться из близлежащих областей траншами на специально оборудованные перевалочные базы в Донецкой области, откуда более мелкими партиями будет передаваться в города и районы области, которые особо остро нуждаются в помощи. Груз будет доставляться колоннами по 100 грузовиков, способных перевезти до 2 тысяч тонн помощи за одну поездку.

Первый рейс уже формируется и выедет в Донецкую область в районе 20 августа.

Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова: «6 августа по инициативе Рината Ахметова мы создали Гуманитарный Штаб, который объединил все ресурсы Фонда Рината Ахметова и бизнесов Группы СКМ для оказания помощи жителям Донбасса, пострадавшим в результате военных действий. Однако ситуация на Донбассе находится уже даже не на грани, а за гранью настоящей гуманитарной катастрофы. По разным оценкам в зоне военных действий находится от 1 до 3 млн. человек. Более точной информации нет ни у кого – ни у одной украинской или международной организации. У людей нет воды, продуктов, лекарств, средств гигиены. Нет денег, чтобы все это приобрести. Даже там, где работают немногочисленные аптеки и магазины. В результате, не менее 60-70% людей нуждаются в постоянной гуманитарной помощи. А это по самым скромным оценкам не менее 600 – 700 тысяч человек. Понимая все это, Ринат Ахметов поручил Штабу доставить 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, сделать так, чтоб каждый, кто оказался в беде, ее получил. Первый рейс уйдет уже на следующей неделе. Конечно, при организации доставки мы будем сотрудничать с местными властями, общественными, международными организациями – всеми, кто может оказать содействие в доставке помощи нуждающимся людям».

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

По состоянию на сегодняшний день, Штабом, Фондом Рината Ахметова и бизнесами Группы СКМ эвакуировано из зоны военных действий свыше 15 тысяч человек, в том числе более 7 тысяч детей, в местах компактного проживания размещено 5 700 человек, в том числе 1 150 человек на базах Группы СКМ и 4 550 человек на внешних базах. Гуманитарную помощь непосредственно в зоне военных действий уже получили около 30 000 человек.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.