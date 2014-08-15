«Укроборонпром» до октября передаст военным первые бронированные «скорые» на базе БТР-4Е

Государственный концерн "Укроборонпром" до октября передаст украинским военным первые две бронированные медицинские машины БММ-4С, созданные на базе БТР-4Е, сообщила пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, в БММ предусмотрены места для вооружения, медицинского оборудования, носилок, контейнера для медикаментов, термоконтейнера, контейнера для систем искусственного дыхания, дефибрилляции и переливания крови и другого медицинского оборудования.

Машина имеет надежную бронированную защиту и предназначена для оказания медицинской помощи и транспортировки тяжелораненых бойцов из зоны боевых действий, стихийных бедствий, аварий.

По расчетам экспертов, упомянутый бронетранспортер должен быть в каждом батальоне. Он рассматривается как мобильный медицинский центр батальона.

«Наличие БММ-4С в зоне антитеррористической операции существенно повысит качество медицинской помощи, которая там предоставляется», - отмечается в сообщении.

Сейчас БММ проходят государственные испытания, после завершения которых украинская армия примет их на вооружение. Разработчиком данной машины является Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова». Серийное производство организовано на мощностях главного производителя бронетехники в Украине “Завода им. Малышева”.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.