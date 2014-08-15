ВР на 5 лет продлила сроки льготного налогообложения предприятий инвалидов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 270 народных депутатов из 314 зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, на период до 1 января 2020 года (раньше - до 1 января 2015 года) по нулевой ставке облагается налогом на добавленную стоимость поставки товаров (кроме подакцизных товаров) и услуг (кроме услуг, которые предоставляются во время проведения лотерей и развлекательных игр и услуг по поставке товаров, полученных в пределах договоров комиссии (консигнации), поручительства, поручения, доверительного управления, других гражданско-правовых договоров, которые уполномочивают такого плательщика налога осуществлять поставки товаров от имени и по поручению другого лица без передачи права собственности на такие товары), которые непосредственно изготовляются предприятиями и организациями общественных организаций инвалидов, которые основаны общественными организациями инвалидов и является их собственностью, где количество инвалидов, которые имеют там основное место работы, составляет в течение предыдущего отчетного периода не менее 50% среднеучетного количества штатных работников, и при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет в течение отчетного периода не менее 25% суммы общих расходов на оплату труда, которые относятся в состав расходов производства.