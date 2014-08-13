Начал работу единый многоканальный телефон Гуманитарного штаба при фонде Ахметова

Как сообщили УНИАН в фонде Рината Ахметова, в Гуманитарном штабе «Поможем», созданный фондом, работает единый бесплатный многоканальный телефон.

Позвонив на бесплатный номер 0 800 50 9001 или отправив электронное письмо helpdonbass@fdu.org.ua, можно получить информацию об эвакуации из зоны проведения АТО – дату и место, откуда выезжает транспорт, что важно иметь при себе, в какие точки осуществляется эвакуация, а также оставить заявку на вывоз, временное размещение или на получение помощи, в том числе гуманитарной, медицинской или консультации психолога.

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Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.

Напоминаем, что при фонде Рината Ахметова создан Гуманитарный штаб «Поможем», который объединяет усилия фонда и предприятий Группы СКМ, ФК «Шахтер» по помощи жителям Донецкой и Луганской областей.

Гуманитарный штаб работает по четырем основным направлениям:

- эвакуация из зоны военных действий детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов и тяжелых больных, пожилых людей;

- размещение переселенцев на базах, в санаториях и лагерях вне зоны военных действий;

- оказание гуманитарной помощи тем, кто остался на местах, и кто покинул зону АТО;

- адресная помощь, в том числе несовершеннолетним детям, которые потеряли родителей в ходе боевых действий.

Всего фондом Рината Ахметова по состоянию на 10 августа эвакуировано 14 031 человек, из них 6620 детей.

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О Фонде Рината Ахметова

Благотворительный фонд Рината Ахметова создан 15 июля 2005.

Основатель Фонда - Ринат Леонидович Ахметов.

Цель Фонда - участвовать в устранении причин социальных проблем украинского общества, перейти от актов доброй воли к последовательной стратегии социального развития общества.

Миссия Фонда - работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедрять лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом; создавать уникальные системные решения; добиваться максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности Фонда - Здоровье нации, Тепло семьи, Адресная помощь, Динамическая культура, Современное образование.

Помощь Фонда Рината Ахметова на Востоке Украины

Ринат Ахметов активно помогает пострадавшим во время трагических событий последнего времени в Украине.

Помощь предоставляется по следующим направлениям:

· Одноразовая финансовая помощь семьям погибших в противостояниях

· Фонд помогает семьям, в которых осиротели дети, остались престарелые родители Решение о сумме на семью принимает координационный совет

· Эвакуация из горячих точек на Востоке Украины

· Фонд помогает в размещении переселенцев и адресно оказывает медицинскую и гуманитарную помощь.