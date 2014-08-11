Количество переселенцев из Крыма и зоны АТО превысило 80 тыс человек
13:05, 11 августа 2014Страна
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Фото: УНИАН
Количество переселенцев из Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины превысило 80 тыс. человек, о чем сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.
«Общее количество - порядка 83 тысяч, из них 15 тысяч – из Крыма», - сказала Денисова.
Она уточнила, что это количество зарегистрированных в органах социальной защиты переселенцев.
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