Количество переселенцев из Крыма и зоны АТО превысило 80 тыс человек

13:05, 11 августа 2014
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Фото: УНИАН

Количество переселенцев из Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины превысило 80 тыс. человек, о чем сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

«Общее количество - порядка 83 тысяч, из них 15 тысяч – из Крыма», - сказала Денисова.

Она уточнила, что это количество зарегистрированных в органах социальной защиты переселенцев.

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