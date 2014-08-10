Одещина: в базы отдыха возле моря продолжают прибывать переселенцы из Донбасса

Как сообщили УНИАН в фонде Рината Ахметова, миллионную задолженность лагеря перед поставщиками и коммунальщиками погасил фонд, который последние три месяца занимается эвакуацией и размещением людей. Теперь в пансионат заезжают новые семьи – мамы и бабушки с детьми – из зоны боевых действий.

Читайте такжеПри фонде Ахметова создан гуманитарный штаб помощи жителям Донбасса

Так, на днях в поселок Сергеевка переселились 100 человек, которым удалось выехать из Донецка и близлежащих городов. Теперь они живут на базе «Медик-2» вместе с другими переселенцами, которые находятся здесь еще с 7 июня. Новую группу людей эвакуировал и привез под Одессу фонд Рината Ахметова.

Лилия Рукавишникова, жительница Донецка, рассказывает: «Наш район уже начали бомбить, я в Куйбышевском живу, и мне дала знакомая номер волонтера – я позвонила. Мне ответили, что только что как раз отправили автобус, но перезвонят, как только сформируется список желающих на новый. И через 2 дня она мне позвонила: «Есть возможность выехать в Одессу, в поселок Сергеевка», мы собрались с ребенком и поехали».

Несмотря на финансовые трудности, руководство базы отдыха продолжало принимать и кормить людей 5 раз в день, ведь из полутора сотни преселенцев - большинство дети. Для малышей всех возрастов здесь создали самые комфортные условия.

Иван Сапронов, директор ДП «Медик – 2»: «У нас были долги, конечно, мы начали принимать людей с 7 июня, и долг на 1 августа у нас составлял миллион 13 тысяч, но мы вышли на Фонд Ахметова и с их помощью люди и дальше будут жить у нас, они погасили на сегодня все долги»

Гости лагеря меняются - место тех, кто возвращается в Славянск и Краматорск, занимают жители городов, в которых сейчас идут боевые действия. Эвакуирует людей фонд Рината Ахметова. На днях при фонде заработал Гуманитарный штаб, который объединил предприятия Группы СКМ, ФК Шахтер и работает по 4-м основным направлениям: эвакуация, прежде всего - сирот, многодетных матерей с несовершеннолетними детьми, инвалидов и тяжелых больных, пенсионеров; доставка гуманитарной помощи в зону военных действий; размещение переселенцев на базах, в санаториях и лагерях вне зоны военных действий и оказание адресной помощи детям, потерявших родителей в зоне военных действий.

По состоянию на 8 августа, фондом Рината Ахметова эвакуировано 12 168 человек, из которых 5878 – дети. Всего же, учитывая вклад СКМ, из зоны военных действий вывезено более 20 000 человек.

По-прежнему работают горячие линии для желающих уехать из Донбасса: 095 199 74 81, 050 620 29 15, 063 117 89 01.