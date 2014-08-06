Министру здравоохранения поручено решить вопрос сертификации лекарств для аптечек бойцов АТО
Об этом сказал первый заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру здравоохранения решить вопрос сертификации лекарств для аптечек бойцов, задействованных в проведении Антитеррористической операции на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко на брифинге после встречи президента Украины Петра Порошенко с волонтерами, которые помогают задействованным в АТО бойцам.
Первый заместитель главы АП уточнил, что по результатам встречи был дан ряд других поручений относительно помощи волонтерам в решении системных вопросов.
По информации Зубко, одним из главных вопросов, который затрагивали практически все волонтерские организации, был вопрос сертификации лекарств для аптечек военнослужащих.
“Было дано поручение министру здравоохранения с тем, чтобы то, что входит в скорую медицинскую помощь в аптечке, которая есть в Вооруженных силах Украины, не подлежало сертификации”, - сказал Зубко.
По его словам, второй вопрос, который был также одним из главных на встрече, касался обеспечения перевооружения.
“На сегодняшний день есть контракты, поставки, есть возможности. Единственное, в чем мы сейчас очень серьезно ограничены - это время. И сокращение сроков, переформатирование вообще поставок — это то, что сегодня делает Укроборонпром. И Укроборонпрому было поручение, чтобы сделать максимальную возможность получения сертификата конечного потребителя того, что поставляется волонтерами, и была возможность через оборонпром быстро поставить необходимое на территорию Украины”, - сказал Зубко.
Следующий вопрос, который был затронут волонтерами, это таможенное оформление грузов, которые сегодня идут из-за границы, в связи с чем у волонтеров возникают соответствующие проблемы.
“Это вопрос прямых отношений. В частности и с премьер-министром Польши, в том, чтобы внести в законодательство Польши через сейм изменения, чтобы можно было увеличить возможности волонтерских организаций”, - отметил Зубко.
В свою очередь, присутствующий на брифинге руководитель общественной организации “Крылья Феникса” Юрий Бирюков заметил, что он доволен результатами встречи президента с волонтерскими организациями. По его словам, за час удалось решить много ключевых вопросов. Представитель волонтеров отметил, что президент действительно знает их проблемы. “Если все будет продолжаться так и дальше, как это было на сегодняшней встрече, то будут хорошие результаты”, - сказал Бирюков.
Зубко также сообщил, что до этого президент проводил встречу с руководителями облгосадминистраций по поводу помощи семьями бойцов, которые находятся в зоне АТО. Учитывая результаты встречи с волонтерами, президент проведет еще одну встречу с председателями ОГА относительно координации последующих действий и совместной работы по обеспечению наших военнослужащих в восточных регионах и по вопросам обеспечения их семей, добавил Зубко.