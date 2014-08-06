Министру здравоохранения поручено решить вопрос сертификации лекарств для аптечек бойцов АТО

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру здравоохранения решить вопрос сертификации лекарств для аптечек бойцов, задействованных в проведении Антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко на брифинге после встречи президента Украины Петра Порошенко с волонтерами, которые помогают задействованным в АТО бойцам.

Первый заместитель главы АП уточнил, что по результатам встречи был дан ряд других поручений относительно помощи волонтерам в решении системных вопросов.

По информации Зубко, одним из главных вопросов, который затрагивали практически все волонтерские организации, был вопрос сертификации лекарств для аптечек военнослужащих.

“Было дано поручение министру здравоохранения с тем, чтобы то, что входит в скорую медицинскую помощь в аптечке, которая есть в Вооруженных силах Украины, не подлежало сертификации”, - сказал Зубко.

По его словам, второй вопрос, который был также одним из главных на встрече, касался обеспечения перевооружения.

“На сегодняшний день есть контракты, поставки, есть возможности. Единственное, в чем мы сейчас очень серьезно ограничены - это время. И сокращение сроков, переформатирование вообще поставок — это то, что сегодня делает Укроборонпром. И Укроборонпрому было поручение, чтобы сделать максимальную возможность получения сертификата конечного потребителя того, что поставляется волонтерами, и была возможность через оборонпром быстро поставить необходимое на территорию Украины”, - сказал Зубко.

Следующий вопрос, который был затронут волонтерами, это таможенное оформление грузов, которые сегодня идут из-за границы, в связи с чем у волонтеров возникают соответствующие проблемы.

“Это вопрос прямых отношений. В частности и с премьер-министром Польши, в том, чтобы внести в законодательство Польши через сейм изменения, чтобы можно было увеличить возможности волонтерских организаций”, - отметил Зубко.

В свою очередь, присутствующий на брифинге руководитель общественной организации “Крылья Феникса” Юрий Бирюков заметил, что он доволен результатами встречи президента с волонтерскими организациями. По его словам, за час удалось решить много ключевых вопросов. Представитель волонтеров отметил, что президент действительно знает их проблемы. “Если все будет продолжаться так и дальше, как это было на сегодняшней встрече, то будут хорошие результаты”, - сказал Бирюков.

Зубко также сообщил, что до этого президент проводил встречу с руководителями облгосадминистраций по поводу помощи семьями бойцов, которые находятся в зоне АТО. Учитывая результаты встречи с волонтерами, президент проведет еще одну встречу с председателями ОГА относительно координации последующих действий и совместной работы по обеспечению наших военнослужащих в восточных регионах и по вопросам обеспечения их семей, добавил Зубко.