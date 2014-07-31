Верховная Рада выразила доверие министру здравоохранения Мусию

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отстранении Олега Мусия от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины (№ 4688).

На сайте парламента отмечается, что парламент сегодня на закрытом заседании не принял проект постановления внефракционных народных депутатов Романа Стаднийчука и Анжелики Лабунской.

Вместе с тем на сайте Министерства здравоохранения Украины отмечается, что сегодня парламент выразил доверие Мусию и поддержал его деятельность на должности.

Отмечается, что по настоянию народного депутата от "Батькивщины" Анатолия Дирива проект постановления неожиданно, с голоса был внесен на голосование.

"При этом были нарушены все регламентные процедуры - проект постановления рассматривался без заключения профильного комитета, министру не было предоставлено слово для выступления", - отметили в Минздраве.

В свою очередь Мусий отметил, что "попытка коррупционеров, которым он перекрывает возможность разворовывать государственные средства, расправиться с ним руками парламента провалилась".

По словам министра, "подковерные игры и шантаж не остановят его борьбу за очистку отрасли от злоупотреблений".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что "назначение Мусия Олега Степановича не изменило ситуацию к лучшему - реформы не внедряются, коррупционные схемы не разрушены, надлежащие условия для собственного производства Украины лекарственных средств не обеспечены".

"Более того, ситуация вокруг рейдерского захвата инсулинового завода «Индар» засвидетельствовала попустительство и крышевание министром Мусием такого крайне позорного для Украины явления как рейдерство, показала отсутствие у Мусия необходимых качеств для занятия такого крайне важного государственного поста, а также преобладание личных мотивов в деятельности Мусия над государственными. Указанное исключает возможность дальнейшего выполнения Мусием обязанностей министра здравоохранения Украины и вызывает необходимость принятия соответствующего постановления о его увольнении", - говорится в пояснительной записке.