Как защититься от солнца летним днём

SPF – Sun Protection Factor – в переводе с английского значит «солнцезащитный фактор». В составе косметики он помогает коже противостоять вредному воздействию ультрафиолета. Вообще-то эпидермис способен защитить себя от солнца, пишет 4mama.com.ua.

Однако собственных резервов хватает лишь на определенное время (оно закладывается генетически и зависит от фототипа кожи). А SPF как раз и помогает продлить этот срок. На сколько – подскажет цифра после аббревиатуры.

К примеру, твой крем от солнца имеет SPF 30, а время собственной защиты кожи – 10 минут. Умножив цифры, получаем 300 минут.

Именно столько времени после нанесения средства ты можешь смело гулять на улице. Но если большую часть дня ты проводишь в помещении, специальная солнцезащитная косметика ни к чему. В этом случае достаточно обычного дневного крема с SPF. Выбрать подходящий и определить время собственной защиты кожи поможет наш мини-тест.

Если у тебя...

очень светлая кожа с веснушками, белокурые или рыжие волосы – клетки способны самостоятельно противостоять ультрафиолету не дольше 7-10 минут. В городе тебе необходим дневной крем с SPF 15.

светлые кожа, волосы и глаза, ты медленно загораешь, но легко обгораешь – время собственной защиты эпидермиса равняется примерно 15 минутам. Для первой недели солнечной активности понадобится средство с SPF 15, затем достаточно SPF 4.