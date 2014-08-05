Укрепляем ногти: 8 ванночек с эфирными маслами

Чтобы добиться идеального вида ногтей, мы не жалеем денег на дорогие косметические средства. Но порой эффект, обещанный рекламой, не достигается. В этом случае на помощь придут ванночки с эфирными маслами. Их легко приготовить дома и получить не только пользу для ногтей, но и расслабиться во время процедуры, пишет goodhouse.com.ua.

1. Лимон

Одно из самых популярных и полезных, оказывает антисептический, отбеливающий и антибактериальный эффект, ускоряет время заживления травмированной кутикулы и даже придает ногтям естественный блеск. Кроме того, лимон можно использовать и в натуральном виде.

2. Иланг-иланг

Поможет придать блеск ногтям, используется в полировке ногтей. Для этого достаточно нанести одну каплю масла на полировочный баффик. Также масло используется для укрепления ногтей в смесях, защищает от их расслаивания и ломкости.

3. Грейпфрут

Применяется для восстановления естественного цвета ногтевой пластины, отбеливает его и придает блеск.

4. Бергамот

Используется при ломких и слоящихся ногтях, для их укрепления, также обладает противовоспалительным действием.

5. Розмарин

Также отбеливает ногти, но ко всему прочему способствует их росту и обладает антисептическим действием: заживляет травмы после обрезного маникюра, снимает воспаления околоногтевых валиков и защищает от попадания микробов.

6. Герань

Увлажняет кутикулу, что помогает избежать появления заусениц. Хорошее средство для тусклых ногтей, чтобы вернуть им натуральный цвет и блеск.

7. Чайное дерево

В целом, оно используется как бактерицидное действие, поэтому спектр его применения очень широкий. Его часто добавляют в заживляющие средства.

8. Эвкалипт

Повышает прозрачность ногтя, сохраняет влагу в ногтевой пластине, дезинфицирует и заживляет ранки.

Для укрепления ногтей

Смешать 2 капли масла эвкалипта, 3 капли масла лаванды, 1 сандала и 2 чайного дерева на 1 ст. ложку растительного масла.

Для роста ногтей

На 5 мл оливкового масла добавить 1 каплю лавандового эфирного масла, по 2 масла лимона и эвкалипта.

Для придания блеска

На 50 мл масла жожоба 3 капли розы, лимона и пихты.