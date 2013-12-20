Как не подхватить грибок ногтей

90% украинцев имеют грибок ногтей. Эта инфекционная болезнь передается в тренажерных залах, бассейнах, общественных банях. Чаще болеют военные, так моются в общей бане. Также милиционеры, потому что, как и солдаты все время ходят в закрытой обуви. Грибок подцепляют в гостях, обувши предложеные старые домашние тапочки. Инфицироваться можно и в магазине примеряя обувь.

"Правильно чтобы человек в носках одевал капроновые следы и тогда мерил. Следы сразу надо выбрасывать. А у нас в магазинах лежит в коробке одно рваньё от примерок, - говорит врач- дерматолог столичного медицинского центра "ВД" Вячеслав Кисилевский. - В маникюрном салоне грибок не вцепится, если емкости для ног и рук полчаса лежат в растворе, а не побрызгали или просто сполоснули и всё".

Грибком можно заразиться и во время секса. Его шпоры остаются на постели и переходят при контакте тел.

"Возбудитель погибает если у человека крепкий иммунитет. Поэтому иногда бывает, что человек имеет грибок ногтей, а жена - нет".

Споры грибка можно смыть с тела мылом, если это сделать в течение нескольких часов после контакта с носителем инфекции. Постель надо не только постирать, но и погладить. Грибки погибают при температуре кипения. Не все стиралки нагревают воду до 100 градусов.

"Советую пользоваться защитным спреем. Обработываем ноги и на месяц защищены от грибков. Ими обязательно надо пользоваться тем, кто ходит в бассейн и тренажерный зал" .

Для дешевой профилактики раз в неделю можно смазывать ногти йодом или делать ванночки для ног из соды и мыла.

gazeta.ua