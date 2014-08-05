Вторая половина августа будет дождливой и не такой жаркой

Во второй половине августа температура воздуха понизится до 23-25 градусов за счет обильных осадков, сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: "На август мы прогнозируем осадки по всей территории Украины выше нормы, несмотря на то, что осадков сейчас нет. Что касается температуры, она будет выше нормы на 4 градуса, особенно в восточных и центральных регионах".

Как отметила Мартазинова, до 7-8 августа температура воздуха понизится до 28-29 градусов днем, после чего жара начнет активно спадать. В частности, после 20-го числа синоптик прогнозирует температуру воздуха на уровне 23-24 градусов.

"Во второй половине месяца будут особенно сильные осадки. Мы ожидаем штормовые явления, ливневые осадки, грозовые. Это очень опасные дни для людей", - сказала Мартазинова.