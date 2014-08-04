Аномальная жара продержится в Украине до середины августа - синоптики

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, а также Донецкой областях максимальная температура все эти дни будет составлять 37-39 градусов. Что касается других областей, максимальная температура воздуха на этой неделе – 35-36 градусов.В Украине на этой неделе сохранится сухая и жаркая погода, сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

При этом синоптик не прогнозирует осадков на этой неделе.

В Киеве максимальная температура воздуха на этой неделе будет зафиксирована 4-5 августа, она составит 34-35 градусов. Вместе с тем, Кульбида ожидает, что 6-7 августа в столице температура несколько снизится – до 30-31 градуса. Однако с 8 августа температура снова поднимется до 34 градусов.

Директор Укргидрометцентра прогнозирует, что до середины августа каких-либо существенных изменений в погодных условиях ожидать не стоит.

«До середины месяца изменений в температуре не будет. Осадков мы не ожидаем», - сказал Кульбида. При этом он добавил, что понижение температуры можно ожидать после 15 августа.

По словам Кульбиды, такая жаркая погода в августе в Украине – это уже не аномалия. «Является ли это аномалией? Мы зафиксировали отклонение от нормы на 4-8 градусов выше нормы… Но с другой стороны, такие аномалии в условиях глобального потепления повторяются часто. Скорее всего, очень скоро это будет нормой», - сказал он.