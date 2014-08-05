В ближайшее время пройдёт контроль качества новый украинский обезболивающий препарат для раненых военных

В ближайшее время в Украине пройдет контроль качества 125 тысяч доз нового обезболивающего препарата отечественного производства, который можно будет направлять для военных в зону проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Олег Мусий.

"В отношении обезболивающих препаратов, которые находятся в аптечках непосредственно тех, которые формирует Минобороны и заказывает для наших бойцов. На сегодняшний день еще есть шприцы-тюбики для обезболивания, но по состоянию на сегодня, производитель - завод" Стирол "остановлен, поэтому производства этого препарата нет. Его остатки еще есть, но нового производства нет. Именно поэтому было принято решение и сейчас уже зарегистрирован в Украине новый обезболивающий препарат, который также будет расфасован в шприцы-тюбики и сегодня он уже произведен и проходит контроль качества в Госслужбе лекарственных средств. Я думаю, что в ближайшее время контроль качества будет завершен и 125 тысяч доз нового и качественного препарата, который применяется для обезболивания, будут доставлены и Минобороны будет иметь возможность сформировать и обеспечить аптечки", - подчеркнул министр.

Мусий также отметил, что в Украине зарегистрировано 7 препаратов, которые останавливают кровь и могут использоваться в зоне проведения АТО.