Возле границы с РФ забронировано 30% коек в гражданских учреждениях здравоохранения для приема раненых в ходе АТО

Возле границы с Россией забронировано 30% коек в гражданских учреждениях здравоохранения для приема раненых в ходе антитеррористической операции (АТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Олег Мусий.

«В соответствии с мобилизационным планом, по которому работает Минздрав, предусмотрено, что 30% коек, которые находятся в гражданских учреждениях здравоохранения, в течение четырёх последних месяцев, забронированы и свободны для того, чтобы принимать раненых в случае больших столкновений. Такие койки забронированы по всей границе со страной-агрессором Россией», - заявил Мусий.

Он также отметил, что состояние обеспечения лекарствами в зоне АТО, а также первичная помощь, находятся на относительно должному уровне.

Министр также заметил, что критической ситуации, в частности, с лекарственными средствами российского производства, в Украине нет.

«Вы знаете, что Украина вводит экономические санкции против РФ. Будут ли попадать лекарства под экономические санкции, будет решаться в ближайшее время. Критической ситуации с лекарственными средствами российского производства в Украине нет. Единственная - условно критическая ситуация - с вакцинами, но для лечения раненых, они используются меньше всего», - сказал министр, подчеркнув, что из 306 зарегистрированных в Украине лекарственных средств российского производства, всего 20 не имеют аналогов в Украине. «Но эти 20 препаратов не является препаратами скорой помощи, которые спасают жизнь, а являются обычными лекарственными средствами», - сказал он.